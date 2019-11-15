رياضة | تقارير.. إصابة نجم ريال مدريد بالرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. إصابة نجم ريال مدريد بالرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من التقارير الصحفية الى إصابة نجم منتخب كولوميبا خاميس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد، وأن الفترة القادمة ستشهد غيابه عن الملاعب لفترة تتجاوز الـ6 أشهر .

وذكر "راديو كاراكول" الكولومبي : يجب انتظار نتائج الفحوصات التي سيخضع لها لكن هناك مخاوف بأن خاميس رودريغيز قد أُصيب على مستوى الرباط الصليبي.

وخاض خاميس تدريبات تأهيلية مع منتخب بلاده ولكن بشكل خفيف ودقيق بناءً على أوامر الجهاز الفني والطبي، وجاء ذلك عقل عدة أيام من التدريبات المكثفة مع ريال مدريد. Advertisements

ويعود خاميس رودريجيز إلى المشاركة مع منتخب كولومبيا بعد 135 يوماً على آخر مشاركة له مع المنتخب والتي كانت ضد تشيلي فىي بطولة كوبا امريكا.

يذكر أن ريال مدريد أعلن الفترة الماضية عن إصابة رودريجيز في ربلة الساق، دون أن يكشف أية تفاصيل أخرى عن فترة غيابه عن الملاعب.

ويستعد منتخب كولومبيا لخوض مبارة ودية أمام بيرو يوم 16 نوفمبر تليها مباراة ضد الإكوادور ، وستقام المباراتان في الولايات المتحدة الامريكية.