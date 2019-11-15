رياضة | مفاجأة.. الأهلي يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق شبه مبدئي في الفترة الأخيرة، مع واحد من نجوم الفريق لتجديد عقده مع النادي الفترة القادمة.

الأهلي يقترب نن تجديد عقد أحمد فتحي

واقترب النادي الأهلي من تجديد عقد أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق خلال الفترة القادمة لمدة موسمين قادمين مع الفريق.

وسيعلن الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة بشكل رسمي، عن تجديد أحمد فتحي عقده مع النادي لمدة موسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي.

عبد الحفيظ ينهي الإتفاق مع أحمد فتحي

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وتمكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من الوصول إلى إتفاق، مع أحمد فتحي لتجديد عقده مع النادي وأنهوا الاتفاق على الأمور المادية، ويتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة.

ويتواجد أحمد فتحي حاليا مع منتخب مصر، خلال فترة التوقف الدولي الحالية لخوض منافسات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

تعادل منتخب مصر مع كينيا

وتعادل منتخب مصر الأول مع نظيره منتخب كينيا بهدف لكل منتخب، في المباراة التي جمعت بينهم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.