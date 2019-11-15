رياضة | تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية المرحلة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية المرحلة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت يوم أمس مباريات المرحلة الأولى من المجموعة الثالثة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وحقق المنتخب الغاني فوزاً هاماً على ضيفه، منتخب جنوب أفريقيا في قمة المجموعة، بينما فاز منتخب السودان على منتخب ساوتومي وبرنسيب.

السودان – ساوتومي وبرنسيب

حقق المنتخب السوداني فوزاً سهلا على ضيفه منتخب ساوتومي وبرنسيب برباعية دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب أم درمان بالعاصمة الخرطوم لحساب الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا.

سجل أهداف المنتخب السوداني رمضان عجب في الدقيقة 7 وأحمد حامد في الدقيقة 43 وضشرف الدين شعيب في الدقيقة 60 ومحمد الرشيد في الدقيقة 75.

غانا – جنوب أفريقيا

حقق المنتخب الغاني فوزاً هاماُ على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، ضمن المرحلة الأولى من المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا، وذلك بملعب "كيب كوست" الرياضي.

سجل هدفي البلاك ستارز نجم أتليتيكو مدريد الإسباني توماس بارتي في الدقيقة 36، واللاعب محمد قدروس في الدقيقة 80.

ترتيب المجموعة الثالثة عقب إنتهاء مباريات المجموعة الأولى

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يتصدر المنتخب الغاني المجموعة الثالثة من التصفيات بالمشاركة مع منتخب السودان، بينما يحتل منتخبي جنوب أفريقيا وساوتومي وبرنسيب المركزين الثالث والرابع.

1- السودان 3 نقاط

2- غانا 3 نقاط

3- جنوب أفريقيا دون رصيد من النقاط

4- ساوتومي وبرنسيب دون رصيد من النقاط

مباريات الجولة القادمة من المجموعة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا

جنوب أفريقيا - السودان يوم 17 نوفمبر

ساوتومي وبرنسيب – غانا يوم 18 نوفمبر

وكانت النسخة الأخيرة التي أقيمت بمصر الصيف الماضي قد إنتهت بتتويج المنتخب الجزائري على نظيره منتخب السنغال في المباراة النهائية، والتي شهدت مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

جدير بالذكر أن التصفيات يشترك بها 48 منتخباً قسمت على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية في تاريخ البطولة.