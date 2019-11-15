رياضة | موعد مباراة المغرب وموريتانيا اليوم الجمعة 15-11-2019 بتصفيات أمم إفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المغرب وموريتانيا اليوم الجمعة 15-11-2019 بتصفيات أمم إفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب المغرب الأول لكرة القدم بقيادة وحيد خاليلوزيتش المدير الفني، نظيره الموريتاني، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

ويسعى خاليلوزيتش المدير الفني، لتحقيق إنطلاقة قوية على ملعبه ووسط جماهيره، وإحراز أول ثلاث نقاط في مشوار التأهل للكان.

ويدخل وحيد خاليلوزيتش المباراة، وهو مفتقدا لمهاجمه عبدالرازق حمدالله مهاجم النصر السعودي، عقب إعلان الأخير إعتزاله اللعب دوليا مطلع الأسبوع الحالي.

موعد مباراة المغرب وموريتانيا بالتصفيات الإفريقية

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وتقام مباراة المغرب ضد موريتانيا، في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة 15 نوفمبر بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وموريتانيا بالأمم الإفريقية

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن إذاعة مباراة المغرب ضد موريتانيا عبر قناة bein sports HD2.

أخر مواجهة بين الطرفين

وتعود أخر مواجهة بين منتخبي المغرب وموريتانيا، حينما إلتقى المنتخبين في تصفيات إفريقيا عام 2014، وفاز أسود الأطلسي بنتيجة خماسية بدون رد.