رياضة | تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب المجموعة الأولى عقب نهاية مواجهات الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب المجموعة الأولى عقب نهاية مواجهات الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت يوم أمس مباريات المرحلة الأولى من المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون.

وتعادل منتخب مالي مع ضيفه منتخب غينيا إيجابياً بهدفين لكل منهما، بينما تغلب منتخب ناميبيا على ضيفه منتخب تشاد بهدفين لهدف في مواجهات المجموعة.

ناميبيا – تشاد

تغلب منتخب ناميبيا على ضيفه منتخب تشاد بهدفين مقابل هدف في إفتتاحية مباريات المجموعة، حيث تقدم لمنتخب ناميبيا "بيتير شاليولي" في الدقيقة 65 بينما تعادل إيزيتشيل ندواسيل للمنتخب التشادي، قبل أن يتقدم كريس كاتيوكا للمنتخب الناميبي مرة أخرى في الدقيقة 76.

مالي – غينيا

تعادل منتخب غينيا مع مضيفه مالي بنتيجة هدفين لهدفين في مواجهات المرحلة الأولى للمجموعة على ملعب 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو.

تقدم أداما تراوري لمنتخب مالي في الدقيقة 56، وأدرك نجم ليفربول الإنجليزي نابي كيتا هدف التعادل في الدقيقة 66.

وتقدم سيكو كواتا للمنتخب المالي مرة أخرى في الدقيقة 71، قبل أن يخطف سيكو كوندي التعادل لغينيا في الدقيقة 75، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.

ترتيب المجموعة الأولى عقب إنتهاء مباريات المجموعة الأولى

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يتصدر المنتخب الناميبي المجموعة، بينما يتواجد منتخبي مالي وغينيا في المركزين الثاني والثالث، فيما يتذيل منتخب تشاد ترتيب المجموعة

1- ناميبيا 3 نقاط

2- غينيا نقطة واحدة

3- مالي نقطة واحدة

4- تشاد دون رصيد من النقاط

مباريات الجولة القدمة من المجموعة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا

غينيا – ناميبيا يوم 17 نوفمبر

تشاد – مالي يوم 17 نوفمبر

جدير بالذكر أن التصفيات يشترك بها 48 منتخباً قسمت على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية في تاريخ البطولة.

وكانت النسخة الأخيرة التي أقيمت بمصر الصيف الماضي قد إنتهت بتتويج المنتخب الجزائري على نظيره منتخب السنغال في المباراة النهائية، والتي شهدت مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.