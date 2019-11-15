رياضة | موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض" أبوابه مساء اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من نوفمبر لعام 2019، لاستضافة المواجهة النارية بين قطبي أمريكا الجنوبية منتخبي البرازيل والأرجنتين في لقاء "السوبر كلاسيكو"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.



موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم الجمعة 15 – 11: تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين منتخب البرازيل ونظيره منتخب الأرجنتين اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019 في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستقام المباراة على أرضية ملعب "جامعة الملك سعود".

منتخب الأرجنتين يتسلح بـ"ميسي" للثأر من البرازيل: تشهد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين عودة البرغوث ليونيل ميسي لقيادة منتخب التانجو، بعد إنتهاء عقوبة إيقافه علي خلفية اتهامه لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية بالفساد خلال فعاليات النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا. Advertisements

ويسعي "ميسي" لقيادة منتخب الأرجنتين للثأر من الهزيمة التي تعرض لها أمام منتخب البرازيل في الدور نصف النهائي من النسخة الماضية في بطولة كوبا أمريكا بهدفين دون رد، كما يسعي للثأر ايضا من خسارة منتخب التانجو لقاء "السوبر كلاسيكو" بالسعودية العام الماضي بهدف دون مقابل.

وتحمل مواجهة اليوم رقم 11 لميسي ضد منتخب البرازيل، حيث سبق وتقابل نجم برشلونة مع منتخب السامبا في 10 مباريات، فاز في 3 مباريات، وخسر 6 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل 4 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل في (السوبر كلاسيكو): يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة السوبر كلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين اليوم الجمعة 15 – 11 – 2019 في تمام الساعة السابعة مساءًا عبر قنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS 1 HD، بتعليق عربي مميز، ويمكن متابعة القناة على تردد ( 12284-نايل سات ) – ( 12149-عرب سات )، معدل ترميز 27500، والاستقطاب ( نايل سات-عمودي v ) – ( عرب سات – أفقي H )، معامل التصحيح 5/6.