رياضة | تعرف على ما قاله لاعبي منتخب الجزائر بعد اكتساح زامبيا في تصفيات أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ما قاله لاعبي منتخب الجزائر بعد اكتساح زامبيا في تصفيات أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إفتتح حامل لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخب الجزائر تصفيات أفريقيا بمواجهة منتخب زامبيا مساءً الخميس ضمن منافسات الجولة الأولي، على أرضه ووسط جماهيره من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

تعرف علي ما قاله لاعبي منتخب الجزائر بعد مباراة زامبيا

قال يوسف البلايلي:" قدمنا مباراة كبيرة ونستحق الفوز ضد زامبيا، أشكر جميع اللاعبين والطاقم الفني والطاقم الطبي، أشكر أيضاً الجماهير التي كانت حاضرة بكثافة رغم الأمطار والظروف المناخية الصعبة، في الهدف الخاص بي ركنت الكرة كما افعلها كل مرة".

وأضاف جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر بعد المباراة أمام نظيره منتخب زامبيا

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"أكون سعيدًا عندما نُسجل من كرات ثابتة وأكون سعيدًا أكثر عندما لا نتلقى أهداف وهو ما حدث في مباراة زامبيا ، المنتخب الزامبي لديه إمكانيات كبيرة ودافع بطريقة جيدة في الشوط الأول، ورغم الهزيمة بخماسية ليس منتخب ضعيف ولكن لا نتوقع ما يحدث على أرضه".

تعرف علي نتيجة منتخب الجزائر أمام زامبيا في تصفيات أفريقيا

حقق منتخب الجزائر فوزا كبيرا على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره منتخب زامبيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 لحساب المجموعة الثامنة في المباراة التي أقيمت علي ملعب مصطفى تشاكر الدولي بمدينة البليدة بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ.

وأفتتح المهاجم الدولي الجزائري رامي بنسبعيني أهداف اللقاء في الدقيقة 45 وأضاف بغداد بونجاح الهدف الثاني لمنتخب الجزائر عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 75 سجل يوسف بلايلي الهدف الثالث بتصويبة رائعة واستطاع المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح المحترف ضمن صفوف نادي السد القطري تسجيل الهدف الرابع و الخامس.

يذكر أن لمنتخب الجزائري قد حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر العام الجاري للمرة الثانية في تاريخه وذالك بعد الفوز في المباراة النهائية علي نظيره منتخب السنغال.