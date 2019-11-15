رياضة | موعد مباراة إسبانيا ومالطة اليوم الجمعة 15-11-2019 بتصفيات اليورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة إسبانيا ومالطة اليوم الجمعة 15-11-2019 بتصفيات اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب إسبانيا، لمواجهة نظيره منتخب مالطة اليوم الجمعة 15 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة دور المجموعات من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

موعد مباراة إسبانيا ومالطة وملعب اللقاء

وستلعب مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب مالطة اليوم في تصفيات يورو 2020 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ومالطة

وستذاع مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب مالطة اليوم في تصفيات يورو 2020 على قناة "BEIN SPORTS HD 8" بتعليق خليل البلوشي.

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مجموعة منتخب إسبانيا في تصفيات يورو 2020

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة السادسة من مجموعات تصفيات يورو 2020 رفقة كل من منتخب مالطة ومنتخب السويد ومنتخب رومانيا ومنتخب النرويج ومنتخب جزر فارو.

ترتيب المنتخبين في مجموعتهم بتصفيات يورو 2020

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة جدول ترتيب مجموعته من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 برصيد 20 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها المنتخب حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد منتخب مالطة في المركز السادس من جدول ترتيب مجموعته من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 برصيد 3 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها في البطولة.