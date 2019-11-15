رياضة | غريب لـ"الخليج 365 الرياضي": علاقتى باللاعبين أب وأولاده.. وهذه الكلمة سبب التألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غريب لـ"الخليج 365 الرياضي": علاقتى باللاعبين أب وأولاده.. وهذه الكلمة سبب التألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بمستوي لاعبيه خلال مواجهة منتخب الكاميرون أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.

وعبر شوقي غريب أيضا عن سعادته بالتأهل لدور نصف نهائي من البطولة الإفريقية بعد تحقيق العلامه الكاملة بالفوز خلال الثلاث مباريات علي كل من مالي وغانا والكاميرون خلال منافسات دور المجموعات.

وقال غريب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "هدفنا الرئيسي اللعب في ستاد القاهرة خلال مباريات البطولة، لذلك سعينا للفوز علي الكاميرون من أجل التأهل كأول مجموعه لنظل علي ملعبنا وعدم الإنتقال لأى ملعب أخر".

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وأضاف غريب: "جميع اللاعبين قدموا مباريات مميزة وعلاقتى بهم أب مع أولاده وسعيد للغايه بهم، والمباراة الأصعب بالنسبة لي كانت أمام مالي، ولكن تقييمي للاعبين أنهم قدموا مباريات ممتازة وحصلوا علي العلامة الكاملة ".

وعن جماهير مصر، قال :" أشكر جماهير مصر التى تدعمنا، جمهورنا جمهور عظيم وطول عمره كده، كلمة رجالة التى يقولونها وتم إستحداثها علي اللاعبين، لا تقال سوي على جيشنا العظيم ولكن عندما تقال كلمة رجالة على لاعبين صغار تمثل مصر ذلك يمثل شرف لنا جميعاً كجهاز ولاعبين لأنها كلمة كبيرة ".

ترتيب المجموعه الأولى بعد ختام المباريات

حقق منتخب مصر العلامه الكاملة وصعد للدور القادم بعد الفوز خلال الثلاث مباريات علي مالي وغانا والكاميرون بينما تأهل معه منتخب غانا لدور نصف نهائي بعد الفوز علي منتخب مالي اليوم بهدفين دون رد، بينما خرج من البطولة كل من منتخب الكاميرون ومالي.