رياضة | بالفيديو والصور.. تركي آل الشيخ يستضيف ميسي.. ويعلن موعد انضمامه لألميريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو والصور.. تركي آل الشيخ يستضيف ميسي.. ويعلن موعد انضمامه لألميريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إجتمع المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، بالرياض في الساعات الاولي من صباح اليوم الجمعه.

ويأتي الإجتماع بين الثنائي على هامش تواجد ليونيل ميسي في السعودية، لقيادة منتخب بلاده في مباراة السوبر كلاسيكو الودية الدولية أمام غريمه الأزلي المنتخب البرازيلي.

ووصل كل من المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي أول أمس إلي مطار الرياض، لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام نظيره منتخب البرازيل، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة، على ملعب "جامعة الملك سعود" بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو مع ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حرص خلاله على الترحيب بأفضل لاعب في العالم لعام 2019، والحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات سابقاً، مداعباً ميسي أتمنى ضم "البرغوث" لألميريا بعد 5 سنوات، حينما يكون سعره أقل بكثير من الوقت الحالي.

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وتطرق آل الشيخ، للحديث عن رغبته في صعود فريق ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم القادم، ومواجهة برشلونة بقيادة ميسي .

وأوضح رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، أنه يأمل في ضم ميسي بعد 5 سنوات، قائلا: "أتمنى أن ينضم ميسي إلى فريقي بعد 5 سنوات، حينما يكون سعره أقل بكثير من الوقت الحالي".

فيما أشاد تركي آل الشيخ بالتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي، مؤكداً لميسي أن بلاده حظيت بتقدم ملحوظ في شتي المجالات.

ويستعد المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني لخوض تصفيات كأس العالم 2022، والتى سوف تنطلق فى شهر مارس المقبل.