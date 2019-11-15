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لقاءات مهمة فى ثالث جولات نهائيات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات مهمة فى ثالث جولات نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 .

 

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، سبورتنج مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع القناة وسموحة مع طنطا والزمالك مع الطيران والأهلى مع الشمس والاتحاد مع بتروجت.

 

فيما تشهد الجولة الرابعة مواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى وبتروجت مع الأهلى والشمس مع الزمالك والطيران مع سموحة و طنطا مع هليوبوليس و القناة مع سبورتنج .

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