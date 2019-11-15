شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مهمة فى ثالث جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فيما تشهد الجولة الرابعة مواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى وبتروجت مع الأهلى والشمس مع الزمالك والطيران مع سموحة و طنطا مع هليوبوليس و القناة مع سبورتنج .
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