شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان: جاهزون لأى منتخب في نصف النهائي .. وهذا سر لقب "بيكهام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال بيكهام، ان تحقيق العلامة الكاملة أمر هام للمنتخب ويمنح اللاعبين المزيد من الثقة لمواصلة المشوار، مؤكداً ان المنتخب جاهز لأي منافس في نصف النهائي.
وتابع أنه يؤدي في مركزي الديفيندر والمساك حسب رغبة الجهاز الفني، لكنه في الأساس لاعب وسط ملعب.
وكشف أن لقب بيكهام سببه أنه كان يلعب وسط ملعب وظهير أيمن ويجيد تسديد الضربات الثابتة ولذلك اطلق عليه هذا اللقب، تشبيها بأسطورة إنجلترا ديفيد بيكهام.
حقق المنتخب الفوز علي نظيره منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف في ختام مباريات المجموعة الاولي ببطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام ، ليتصدر المنتخب الوطني المجموعة الاولي برصيد 9 نقاط ، بعدما حقق الفوز علي كل من مالي وغانا والكاميرون.
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