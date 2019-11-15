منتتخب مصر الاولمبى..راحة للاعبين 24 ساعة قبل اختبار نصف نهائى أمم أفريقيا

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وجاء قرار شوقي غريب عقب الفوز علي الكاميرون بنتيجة 2/1 مساء اليوم في ختام دور المجموعات.
وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة بالفوز في الثلاث مباريات، ليتصدر المجموعة الاولى، ويصعد الى الدور التالي بصحبة منتخب غانا الذي احتل وصافة المجموعة، حيث من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل في الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت.
وسيتحدد طرف مباراة نصف النهائي غدا حيث ينتظر الفراعنة وصيف المجموعة الثانية التي تضم جنوب افريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.
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