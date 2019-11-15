شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يصنع التاريخ برفقة البرتغال في أمسية ليتوانيا والان مع التفاصيل

رونالدو يصنع التاريخ برفقة البرتغالفي أمسية ليتوانيا الجمعة 15 نوفمبر 2019 حقق منتخب البرتغال لكرة القدم فوزا كاسحا بسداسية نظيفة علي حساب ضيفه منتخب ليتوانيا ضمن إطار الجولة التاسعة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية" يورو 2020".

شهدت المواجهة تألق قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله هاتريك في شباك ليتوانيا بينما اكتفي كل من بيزي وبيرناردو سيلفا وباسينسيا بتسجيل هدف واحد لتكتمل سداسية البرتغاليون في شباك الضيوف. بهذا الانتصار ارتفع رصيد المنتخب البرتغالي الي 14نقطة احتل بها المركز الثاني بينما توقف رصيد ليتوانيا عند المركز الخامس والاخير برصيد نقطة وحيدة في المجموعة "ب". شهدت أمسية ملعب الغارفي الكثير من الأرقام القياسية لقائد المنتخب البرتغالي ونجم اليوفنتوس الايطالي كريستيانو رونالدو. Advertisements أصبح الدون اول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 30هدف فيما أكثر علي مدار 13 موسم متتالي . بتسجيله هاتريك اليوم في شباك ليتوانيا ، وصل الدون الي الهاتريك الخامس له بمسيرته بقمصان منتخب البرتغال. سجل كريستيانو رونالدو 46هدف في 45مباراة خاضها مع منتخب البرتغال بعدما تخطي حاجز الثلاثون عاما.

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