شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: لا ألتفت لوصفي بمهاجم مصر الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى محمد، نجم المنتخب الأولمبي المصري والحائز على جائزة «رجل المباراة» في لقاء مصر والكاميرون ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، إنه لا ينظر للجوائز الفردية، «هدفنا التأهل للأولمبياد».

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وأضاف محمد «أحلم بفوز المنتخب الأولمبي بالبطولة، وتحقيق العلامة الكاملة، وأركز مع المنتخب ولا أفكر في أي عروض حاليًا».

وأكد أن المنتخب جاهز لمواجهة أي منافس، «وهدفنا التاهل للأولمبياد والفوز بالبطولة»، مشددًا على أن الفريق يعمل كمجموعة واحدة، وتابع، لا ألتفت لما يتردد بأنني مهاجم مصر الأول أو غيره.

كان مصطفى محمد سجل هدفى منتخب مصر اليوم في المباراة التي جمعته بنظيره الكاميروني، وبهذا الفوز يكون المنتخب المصري قد تأهل رسميا لنصف نهائي البطولة الأفريقية تحت 23 عاما، وبعدما حقق العلامة الكاملة بثلاث انتصارات، سجل مصطفى محمد خلالها 4 أهداف، متصدرًا جدول هدافي البطولة.