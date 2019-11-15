شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يجهز صفعة مدوية لجماهير مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «بيلد سبورت» الألمانية أن بايرن ميونيخ يحلم بعودة المدرب الكتالونى بيب جوارديولا إلى قلعة البافارى، بعدما سبق له تولى القيادة الفنية لبايرن ميونيخ خلال الفترة بين الأول من يوليو 2013 وحتى نهاية موسم 2015/2016، قاد خلالها الفريق البافارى للفوز ببطولة الدورى (3 مرات متتالية)، والكأس المحلية (مرتين)، والسوبر الأوروبى (مرة)، وكأس العالم للأندية (مرة).

وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا قد يضع حدًا لمسيرته التدريبية مع مانشستر سيتى بنهاية الموسم الحالى، خاصة أن الأوضاع بدأت تخرج عن سيطرته في إنجلترا، فبعدما اكتسح المدرب الكتالونى جميع الألقاب المحلية في الموسم الماضى بدأ موسمه الحالى بتراجع كبير في النتائج خلال بطولة الدورى ووصل الفارق بينه وبين ليفربول متصدر جدول بريميرليج إلى 9 نقاط خلال أول 12 جولة.

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صحيفة ذا صن البريطانية هي الأخرى ترى أن جوارديولا قد يعود إلى بايرن في ظل احتفاظه بـ«شقته» التي كان يقيم فيها خلال فترة ولايته للفريق البافارى.

كان بايرن قد أعلن إقالة مدربه نيكو كوفاتش بعد الخسارة بخماسية مقابل هدف أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة العاشرة من بطولة الدورى الألمانى، وقررت إدارة البافارى تعيين هانز فليك مدربًا مؤقتًا خلفًا للمدرب الكرواتى. ويمتد عقد المدرب الكتالونى مع فريقه الإنجليزى حتى نهاية موسم 2021، ولكن ربما يحدد الموسم الحالى وضعية بيب داخل ملعب الاتحاد. في سياق آخر، يستعد نادى مانشستر سيتى لإبرام 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للحاق بليفربول في صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز.

وأوضحت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى، يسعى للتعاقد مع 3 لاعبين في مركز الدفاع ووسط الملعب والهجوم، للعودة للمنافسة على الفوز باللقب. وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن السيتى مستعد لدفع 100 مليون جنيه إسترلينى في انتقالات يناير 2020، لتحقيق تلك الرغبات وحصد لقب الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويبحث جوارديولا عن بديل للبلجيكى فينسنت كومبانى الذي رحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لا سيما في ظل إصابة المدافع الفرنسى إيميريك لابورتى والأرجنتينى نيكولاس أوتاميندى.