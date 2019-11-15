عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رقم قياسي جديد لهاري كين خلال مباراة المنتخب الإنجليزي ومونتينيجرو

الجمعة 15 نوفمبر 2019

الخليج 365

حقق هاري كين، لاعب المنتخب الإنجليزي، ونادي توتنهام، رقم قياسي جديد، خلال مباراة منتخب الأسود الثلاثة، أمام منتخب مونتينيجرو.



رباعية إنجليزية في نصف ساعة

Advertisements

سجل هاري كين ثنائية في تقدم إنجلترا على مونتينيجرو بأربعة أهداف في أقل من نصف ساعة من بداية اللقاء.

وأحرز الهدفين الأخرين لمنتخب الأسود الثلاثة كلاً من تشامبرلين وماركوس راشفورد.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن هاري كين قد عادل رقم ألان شيرر، أسطورة الأسود الثلاثة بتسجيلة الهدف رقم 30، ويحتل المرتبة السادسة في هدافي إنجلترا، متفوقاً على فرانك لامبارد صاحب ال 29 هدف.

وتابعت الشبكة، أن هاري كين سجل 30 هدفا في 44 مباراة، بينما تمكن ألان شيرر من أحرز نفس العدد من الأهداف ولكن في 63 لقاء مع المنتخب الإنجليزي.