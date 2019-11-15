شكرا لقرائتكم خبر عن قلبها الأخضر وتصدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

قلب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تأخره أمام أوزبكستان لفوز ثمين في الدقائق الـ5 الأخيرة من عمر المباراة بنتيجة 3/‏‏2، في اللقاء الذي جمعهما عصر أمس (الخميس) على استاد باختاكور المركزي في طشقند، ضمن لقاءات المجموعة الـ4 للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

شهدت المباراة بداية متواضعة من جانب منتخبنا الأخضر مما مكن صاحب الأرض والجمهور من استغلال خطأ دفاعي من ياسر الشهراني ليحرز الأوزبكي الدور شومورودوف الهدف الأول لمنتخب بلاده من تسديدة على يسار الحارس محمد العويس في الدقيقة الـ16. ومن مجهود فردي، تمكن مهاجم الأخضر فراس البريكان من الحصول على ركلة جزاء تقدم لها القائد سلمان الفرج ليضعها في المرمى كهدف تعادل لمنتخبنا في الدقيقة الـ23 من عمر المباراة. وفي الشوط الثاني، ومن ركلة جزاء ظالمة من قبل الحكم الياباني ريجي ساتو، سجل الأوزبكي اوتابيك شوكوروف الهدف الثاني لأوزبكستان في الدقيقة الـ56. وقبيل نهاية المباراة بـ5 دقائق، انتفض لاعبو الأخضر، ومن تسديدة من خارج منطقة الجزاء استطاع سلمان الفرج أن يحرز هدف التعادل لمنتخبنا الوطني بعد أن تغير اتجاه الكرة لاصطدامها بالمدافع الأوزبكي لتخادع حارسهم في الدقيقة الـ85، وبعدها بـ4 دقائق، وبعد فاصل مهاري، سجل سالم الدوسري الهدف الـ3 من كرة ماكرة من فوق الحارس الأوزبكي سوينوف لتعانق الشباك، وبعد 5 دقائق كوقت بدل ضائع، أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة 3/‏‏2. وبهذه النتيجة تمكن منتخبنا الوطني من إنهاء جولة الذهاب بالتربع على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط.

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سجل ثنائي المنتخب السعودي سلمان الفرج وسالم الدوسري اسميهما في السجل التهديفي للاعبي المنتخب السعودي الذين سبق لهم أن سجلوا أهدافا في مرمى المنتخب الأوزبكي لصالح المنتخب السعودي وذلك عندما أحرزا أهداف الأخضر في المباراة، إذ تمكنا من تسجيل أهداف المنتخب بعد أن صام الأخضر عن التسجيل في مرمى المنتخب الأوزبكي منذ عام 2015 في كأس آسيا في أستراليا عندما سجله اللاعب المعتزل دولياً محمد السهلاوي عن طريق ضربة جزاء.

شهدت مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الأوزبكي مشاركة 7 لاعبين من المنتخب السعودي لأول مرة في تاريخ مواجهات المنتخبين وهم كل من محمد العويس وزياد الصحفي ومحمد خبراني ومحمد البريك وعبدالله عطيف وفراس البريكان وهتان باهبري، وبذلك يرتفع عدد اللاعبين السعوديين الذين شاركوا في تاريخ مواجهات المنتخبين إلى 97 لاعبا.

أول فوز للأخضر في طشقند على نظيره الأوزبكي في الـ 11 مواجهة التي جمعتهما في مسابقات مختلفة، حيث حقق الأخضر خلال المواجهات الـ 11 السابقة 6 انتصارات، وتعادلا وحيدا، و4 هزائم.