شكرا لقرائتكم خبر عن المدني: نهج الأهلي تحقيق البطولات.. ولاعبونا مميزون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

أشاد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام للألعاب المختلفة أيمن المدني، بنهج النادي للنهوض بكافة الألعاب، وكذلك بالدعم الذي يقدمه عضو الشرف الأمير منصور بن مشعل، ما مكن من جلب عدد من اللاعبين الأجانب المميزين سواء للعبة كرة القدم أو الألعاب الجماعية.

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وقال في تصريح لعكاظ «لدينا أكثر من عشرة ألعاب جماعية وفردية بالإضافة لكرة القدم، ولا نغفل الاهتمام بالأنشطة الثقافية والاجتماعية، حيث تطمح الإدارة إلى تحقيق إنجازات وبطولات لمعظم الألعاب المختلفة، خاصة بعد إضافة أربعة ألعاب مختلفة منها المبارزة والتايكوندو والدراجات والجمباز، بالإضافة لسابقاتها الطائرة والسلة وكرة الماء واليد وتنس الطاولة وألعاب القوى، وهناك ألعاب سيتم إعادتها وستكون مفاجأة للجمهور، لاسيما أن الأهلي عرف بطلاً في بطولات اليد والسلة والطائرة وتنس الطاولة لسنوات متوالية ومعظم أفراد منتخباتنا في هذه الألعاب كانوا نجوم بجانب ألعاب القوى والذين حققوا للمملكة عدد من الميداليات على مستوى الخليج والعرب والإستحقاقات الدولية».

وأضاف المدني«رابطة المشجعين والجماهير الأهلاوية عادت كما كانت في عهدها السابق تشجع نجوم الأهلي في تلك الألعاب وشاهدناها بكثافة في المباريات التي تقام في صالة رعاية الشباب في جدة وصالة النادي الأهلي والجماهير المنتشرة في بقية مناطق المملكة».

واختتم المدني حديثه مشيدا بالدور الذي يقوم به المركز الإعلامي بالنادي برئاسة عبدالعزيز النهدي في نشر وإبراز أنشطة النادي المختلفة ليضع الجماهير ومحبي النادي وسط الحدث.