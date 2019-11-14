نتيجة مباراة الجزائر وزامبيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

يترقب عشاق الكرة الأفريقية وعشاق كرة الشمال الأفريقي مباراة قوية في افتتاحية المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون, حين يستضيف منتخب الجزائر منتخب زامبيا على ملعب مصطفي تشاكر بالبليدة بالجزائر اليوم الخميس 14 -11-2019, الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

وكان قد تقابل منتخب الجزائر ومنتخب زامبيا فى مباراتين حيث هناك ثأر كبير عند محاربي الصحراء ضد «الرصاصات النحاسية» وقد انتهيا بفوز الأخير لحساب تصفيات بطولة كأس العالم 2018، فالأولى انتهت بثلاثية مقابل هدف، فيما كانت الثانية بهدف نظيف.

ويقع المنتخب الجزائري فى المجموعة الثامنة مع كلا من نظيره بوتسوانا، زامبيا، وزمبابوي، بالطبع ستكون هناك مواجهات نارية في انتظار رياض محرز وزملائه خلال الجولات المقبلة.

ويعد المنتخب الجزائري هو الأفضل في إفريقيا خلال الفترة الماضية لما يمتلكه من لاعبين على أعلى طراز، فما حققوه ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التي استضفتها الأراضي المصرية لن ولم ينسى أبدا، إذ كان تتويجا مستحقا بالكامل.

وسوف تذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 2.