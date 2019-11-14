سالم الدوسري يقود السعودية لهزيمة أوزبكستان بهدف عبقري

افتتح منتخب السعودية مباريات اليوم الخميس 14-11-2019، بفوز غاية في الأهمية بنتيجة 3/2 على أوزبكستان، حين حل ضيفًا عليه في ملعب “باختاكور المركزي”، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023.

السعودية سعت للانتقام من هزيمتها أمام أوزبكستان بنتيجة 1/3 في نهائيات كأس أمم آسيا التي أقيمت على الأراضي الأسترالية عام 2015، فمنذ ذلك الحين لم يجمعهما أي لقاء سواء ودي أو تنافسي.

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وتأخرت السعودية في النتيجة بهدف من هفوة دفاعية غريبة للاعب ياسر الشهراني، سُجل في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب شوموردوف بتسديدة على يسار الحارس العويس.

ورد المنتخب السعودي بهدف حمل توقيع لاعب الهلال “سلمان الفراج” في الدقيقة 23 إثر ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

في بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة الياباني “ساتو” ركلة جزاء مثيرة للجدل بحجة تعمد ياسر الشهراني إبعاد تصويبة داخل صندوق العمليات.

وتقدمت أوزبكستان من جديد 1/2 بعدما نجح شوكوروف في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 56.

وكانت ردة فعل المدير الفني للأخضر السعودي “هيرفي رونار” لها مفعول السحر على نتيجة اللقاء، حيث قام بإشراك البيشي والعبيد بدلاً من باهبري والشهري في الدقيقتين 62 و72.

بدأ مستوى منتخب السعودية يتحسن بعد تدخلات هيرفي رونار، لينجح في تهديد مرمى أوزبكستان بأكثر من تسديدة.

وفي الدقيقة 85 نجح الفراج في تسجيل هدف التعديل للسعودية من تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في جسد أحد المدافعين وغيرت إتجاهها لتغالط حارس المرمى.

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وبعدها بثوان معدودة قرر هيرفي رونار إشراك الحمدان بدلاء من البريك، وهو تغيير جريء للغاية، استهدف منه تحقيق النقاط الثلاث، فكان له ما أراد.

واستطاع نجم الهلال “سالم الدوسري” تسجيل هدف الفوز بطريقة فنية مذهلة حين رفع الكرة من فوق رأس الحارس من حوالي 16 ياردة بعد مراوغة أكثر من مدافع أوزباكي في الدقيقة 91.

وتصدر منتخب السعودية المجموعة الرابعة بعد هذا الفوز برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن أوزبكستان الثانية، الأمر الذي يُعيد الأمل من جديد لمنتخبات فلسطين وسنغافورة واليمن لمرافقة السعودية إلى المرحلة التالية من التصفيات.

وكان الأخضر السعودي قد تعادل من دون أهداف في الجولة الماضية من هذه التصفيات خارج الديار أمام منتخب فلسطين، على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في الضفة الغربية.

ولهذا أراد المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية “هيرفي رونار” تعديل أوضاع فريقه في جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

وفي نفس المجموعة ستلتقي فلسطين باليمن على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة الخاص بنادي المحرق البحريني.

وتحتل فلسطين المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، أما اليمن فتتذيل المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة.

المواجهات المباشرة

يرجع أول لقاء في تاريخ المواجهات المباشرة بين السعودية وأوزبكستان إلى شهر أكتوبر 1994، وفازت أوزبكستان 1/4، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدورة الألعاب الآسيوية، أما آخر لقاء بينهما فكان في كأس أمم آسيا 2015 وفازت أوزبكستان 1/3.

السعودية لعبت 10 مباريات أمام أوزبكستان في الفترة من 1994 حتى 2015، فازت في خمس مباريات وخسرت في أربع مباريات، وتعادلا معًا مرة واحدة.

كان أكبر فوز تحقق في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب السعودية بنتيجة (5/صفر) في دور مجموعات بطولة كأس أمم آسيا التي أقيمت في لبنان عام 2000، وسجل محمد الشلهوب هاتريك!.