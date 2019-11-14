هذه نتائج سحب قرعة خليجي 24 في قطر (جدول المباريات)

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أسفرت قرعة خليجي 24 التي سُحبت الخميس والمقرر إقامتها بالدوحة من 26 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل عن صدامات قوية كما كان متوقعاً.
وكما تقرّر مسبقاً، فقد تمّ تعيين المنتخب القطري صاحب الضيافة على رأس المجموعة الأولى، في حين ترأس منتخب سلطنة عمان المجموعة الثانية باعتباره حامل اللقب في النسخة الأخيرة.
واعتمدت القرعة في عملية سحبها على ثلاث مستويات استناداً إلى التصنيف الشهري الأخير للفيفا، حيث حلت السعودية والإمارات في المستوى الأول وجاءت العراق والبحرين في المستوى الثاني في حين حجزت الكويت واليمن المستوى الثالث.
وتمّ تغيير موعد انطلاق البطولة من موعدها السابق السابق من 24 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/كانون الأول ليصبح من 26 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 8 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد أن أعلن اتحاد كأس الخليج العربي للعبة أنه وافق رسمياً على مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين التي أعلنت عن عدولها عن قرار عدم المشاركة في البطولة لتنضم بالتالي إلى خمسة منتخبات هي قطر والعراق والكويت واليمن وسلطنة عمان.
الجديد في هذا الخليجي بنسخته القطرية أنه سيشهد وللمرة الأولى في تاريخ المسابقة حضور تقنية الفيديو المساعد "VAR".
إليكم نتائج سحب القرعة:
المجموعة الأولى: قطر (صاحب الضيافة) - الإمارات - اليمن - العراق.
المجموعة الثانية: سلطنة عمان (حامل اللقب) - السعودية - الكويت - البحرين.
المصدر: بي إن سبورت
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