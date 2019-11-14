عُمان تستعيد الانتصارات والأردن تسقط امام استراليا في التصفيات المزدوجة



استعاد المنتخب العماني، الخميس، طريق الانتصارات من جديد في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.



واكتسح المنتخب العماني ضيفه منتخب بنغلاديش بأربعة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للتصفيات القارية.



أحرز رباعية عمان، محسن جوهر الخالدي والمنذر ربيع العلوي وأرشد العلوي وعمران آل هيدي في الدقائق 48 و68 و79 و90.



فيما جاء هدف بنغلاديش الوحيد عن طريق بيبلو أحمد في الدقيقة 81.



وفي وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تعادل منتخب أفغانستان مع ضيفه المنتخب الهندي بهدف لكل منهما.



بهذه النتيجة، تتصدر قطر المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن عمان، وأفغانستان الثالث برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن الهند، وبنغلاديش الخامس والأخير بنقطة واحدة.



في غضون ذلك تلقى المنتخب الأردني، الخميس، الهزيمة من ضيفه الأسترالي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.



وواصل المنتخب الأسترالي انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي، ليبتعد بقمة المجموعة.



تقدم المنتخب الأسترالي مبكرًا بهدف عن طريق آدم تاغرت في الدقيقة 13.



حاول المنتخب الأردني التعادل بعد هدف أستراليا ولكن فشلت كل محاولاته في هز شباك الضيوف.



بهذه النتيجة، ابتعد المنتخب الأسترالي بقمة المجموعة برصد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد المنتخب الأردني عند 7 نقاط في المركز الثاني.



المصدر: الاناضول