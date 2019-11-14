 سوريا تعبر الصين والعراق تهزم إيران بثنائية في التصفيات المزدوجة

اجتاز المنتخب السوري، الخميس، عقبة ضيفه الصيني وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بقطر 2022.



وكان منتخب الفلبين قد فاز في وقت سابق اليوم على جزر المالديف بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.



بذلك، حافظت سوريا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط عن الصين والفلبين، وجاءت جزر المالديف رابعة برصيد 3 نقاط، وأخيرًا غوام بلا رصيد من النقاط.



بادر المنتخب السوري بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 19 عن طريق أسامة أومري، إلا أن "التنين" الصيني أدرك التعادل في الدقيقة 30 عبر "وو لي".



بعدها بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف التقدم إلى أن جاءت الدقيقة 76 لتشهد الهدف الثاني لسوريا بالنيران الصديقة عن طريق زهانغ لينبينغ بالخطأ في مرماه.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج المنتخب السوري فائزًا باللقاء.





وفي مباراة أخرى عبر المنتخب العراقي، ضيفه الإيراني بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بقطر 2022.



وتعادل المنتخب البحريني في وقت سابق اليوم سلبيًا مع هونغ كونغ ضمن المجموعة ذاتها.



بذلك، تتصدر العراق الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن البحرين، وجاءت إيران ثالثة برصيد 6 نقاط، تليها هونغ كونغ برصيد نقطتين، وأخيرًا كمبوديا برصيد نقطة واحدة.



أربك المنتخب العراقي حسابات المنافس بتسجيله لهدف في الدقيقة 11 عن طريق مهند علي كاظم، وردّ المنتخب الإيراني بهدف التعادل عبر أحمد نور الله في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة مضاعفة النتيجة.



وجاءت الدقيقة 81 لتشهد طرد مسعود شجاعي ليلعب المنتخب الإيراني الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.



واستغل المنتخب العراقي النقص العددي في صفوف المنافس، ونجح علاء عباس في إحراز هدف الفوز والثلاث نقاط في الدقيقة 90.

المصدر: الاناضول