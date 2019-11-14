منتخبنا الوطني يهزم فلسطين ويُشعل المجموعة الرابعة في تصفيات المونديال

أشعل منتخبنا الوطني الخميس، المنافسة في المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.



وتغلب منتخبنا الوطني على ضيفه الفلسطيني بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة للتصفيات القارية.



أحرز هدف اللقاء الوحيد، عمر الداحي في الدقيقة 55.



وشهدت المباراة طرد محمود أبو وردة لاعب المنتخب الفلسطيني في الدقيقة 34.



وفي وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب المنتخب السعودي على مضيفه الأوزباكي بثلاثة أهداف لهدفين.



بهذه النتيجة، تتصدر السعودية المجوعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن أوزبكستان، واليمن الثالث برصيد 5 نقاط، وفلسطين الرابع برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن سنغافورة.

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