رياضة | ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكاميرون بكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكاميرون بكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع منتخب مصر تحت 23 عام أن يفوز على نظيره منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

ملخص مباراة مصر والكاميرون فب كأس أمم إفريقيا

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من منتخب مصر ليسجل هدفه الأول عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 27 ولكن سجل منتخب الكاميرون هدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق اوايوك ثم خطف منتخب مصر هدفه الثاني عن طريق المتألق مصطفى محمد في الدقيقة 50 لينتهي اللقاء بفوز مصر بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المنتخبين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب مصر إلى 9 نقاط ليستمر في تصدر جدول ترتيب مجموعته في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام بينما يقف رصيد منتخب الكاميرون عند 4 نقاط في المركز الثالث.

نتيجة مباراة غانا ومالي

كما استطاع منتخب غانا أن يفوز على نظيره منتخب مالي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم في نفس التوقيت.

المتأهلين للنصف النهائي من كأس أمم إفريقيا

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وبهذا يكون منتخب مصر ومنتخب غانا قد حسما رسميا تأهلهمها للدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

ترتيب المجموعة الأولى عقب مباراة اليوم

ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب مجموعة مصر عقب مباريات اليوم كالآتي:

1- مصر 9 نقاط

2- غانا 4 نقاط

3- الكاميرون 4 نقاط

4- مالي نقطة وحيدة