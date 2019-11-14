رياضة | موعد مباراة مصر في نصف نهائي أمم افريقيا تحت 23 سنة

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موعد مباراة مصر في نصف نهائي أمم افريقيا ، نجح المنتخب الأولمبي المصري في التأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عام بعد الفوز على نظيره الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

مشوار منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة باللعب أمام منتخب مالي وفاز بنتيجة 1/0 أحرز الهدف نجم المنتخب وفريق نادي الزمالك مصطفى محمد فى لقاء ناري، وخاضت مصر ثاني مباراة لها ضد منتخب غانا العنيد وفازت بنتيجة 3/2 فى مباراة شهدت تألق عناصر عدة لدى المنتخب الوطني، ولعبت مصر ثالث مواجهه لها أمام أسود الكاميرون وفاز المنتخب بنتيجة 2/1 أحرز هدفي اللقاء مصطفى محمد المتألق لدى تشكيلة شوقي غريب

موعد مباراة مصر في نصف نهائي أمم افريقيا

ستخوض مصر مباراة نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، في لقاء صعب على كتيبة المدير الفني شوقي غريب تحت أنظار الملايين الجماهير المصرية والتي تنتظر موعد مباراة مصر في نصف نهائي أمم افريقيا.

وسيكون التشكيل المتوقع لمباراة النصف النهائي كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبدالسلام.

خط الوسط الدفاعي: أحمد أبوالفتوح - أكرم توفيق- كريم العراقي.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - عبدالرحمن مجدي - صلاح محسن.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ومن المنتظر أن يدخل المدير الفني شوقي غريب بنفس التشكيل الأساسي لمباريات دور المجموعات كونها مباراة مصيرية في مشوار المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.