رياضة | مفاجأة.. يوفنتوس يحدد سعر بيع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. يوفنتوس يحدد سعر بيع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت بعض التقاير الصحفية الإيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي حدد سعر بيع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يوفنتوس يحدد سعر بيع تشان

وكشفت صحفية "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس حدد سعر بيع الألماني إيمري تشان لاعب وسط الفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

تشان يقرر الرحيل عن يوفنتوس

وأشارت الصحيفة إلى أن تشان قد أظهر منذ فترة رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس في الشتاء القادم بسبب قلة مشاركته مع الفريق ورفع اسمه من قائمة اليوفي التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا.

قيمة تخلي يوفنتوس عن تشان

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وأكدت الصحيفة أن نادي يوفنتوس يريد الحصول على حوالي 30 إلى 40 مليون يورو للموافقة على بيع إيمري تشان في يناير القادم.

الأندية التي ترغب في ضم تشان

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع إيمري تشان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي باريس سان جيرمان ونادي بايرن ميونخ.

مشاركات تشان مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك إيمري تشان في 7 مباريات فقط حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.