رياضة | مصر وغانا يتأهلان سويا لنصف النهائي.. والكاميرون تودع البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر وغانا يتأهلان سويا لنصف النهائي.. والكاميرون تودع البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الفوز علي منتخب الكاميرون بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى تقام في مصر خلال الفترة الجارية.

مصطفي محمد يقود مصر للفوز على الكاميرون

قاد مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي ونادى الزمالك، الفراعنه للفوز علي منتخب الكاميرون بهدفين لهدف، سجلهم لاعب الزمالك في الدقائق 27 من زمن الشوط الأول و51 من زمن المباراة، بينما سجل هدف الكاميرون الوكيد اللاعب إيريك أيوك في الدقيقة 37.

وبهذه الأهداف أصبح مصطفي محمد هداف البطولة برصيد 4 أهداف بعدما سجل في جميع مباريات المنتخب أمام كل من مالي وغانا والكاميرون.

وعلي الجانب الأخر سجل أوسو كوابينا لاعب منتخب غانا هدفي منتخب بلاده في شباك منتخب مالي في اللقاء الذى أقيم علي ستاد السلام، ليقلب الطاولة علي منتخب الكاميرون الذى يلعب الان علي ستاد القاهرة الدولى أمام منتخب مصر.

وبعد إنتهاء لقاء منتخبي غانا ومالي علي ستاد السلام بفوز منتخب غانا يتأهل الفريق للدور نصف نهائي رفقة منتخب مصر متفوق علي منتخب الكاميرون بفارق الأهداف.

Advertisements

وكان منتخب غانا قد تعادل مع الكاميرون في اللقاء الأول بهدف لكل منتخب علي ستاذ القاهرة، ثم في الجولة الثانية فاز منتخب الكاميرون علي مالي بهدف بينما خسر منتخب غانا بثلاثيه مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة

مصر 9 نقاط

غانا 4 نقاط

الكاميرون 4 نقاط

مالي بلا نقاط