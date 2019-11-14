رياضة | مصطفى محمد يخطف ود ريال مدريد بهذه الطريقة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى محمد يخطف ود ريال مدريد بهذه الطريقة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع منتخب مصر تحت 23 عام أن يسجل الهدف الثاني في مرمى نظيره منتخب الكاميرون في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام لتصبح النتيجة 2-1 لصالح منتخب مصر.

مصطفى محمد يساهم في فوز منتخب مصر

وسجل مصطفى محمد هدفي منتخب مصر تحت 23 عام في مرمى منتخب الكاميرون في الدقيقة 26 والدقيقة 50 بطريقة رائعة.

مصطفى محمد يغازل ريال مدريد

وقام مصطفى محمد بمغازلة نادي ريال مدريد الإسباني عن طريق قيامه بإحتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الملكي السابق عقب تسجيله الهدف الثاني في مرمى الكاميرون في الدقيقة 50 عن طريق رأسية رائعة.

فهل تتحقق واحده من المعجزات ونرى المهاجم المتألق مع الزمالك ومنتخب مصر تحت 23 عام يؤدي هذا الاحتفال في يوم من الأيام مع فريق ريال مدريد.

مصطفى محمد يتصدر ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا

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وبهدفين اليوم الخميس في مرمى الكاميرون أصبح مصطفى محمد متصدر جدول ترتيب هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام برصيد 4 أهداف من أصل 5 مباريات خاضها مع منتخب مصر حتى الآن في البطولة.

ويلي مصطفى محمد في جدول ترتيب هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام فرانك إيفينيا لاعب منتخب الكاميرون برصيد هدفين.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام:-

1- مصر 7 نقاط

2- الكاميرون 4 نقاط

3- غانا نقطتين

4- مالي نقطة وحيدة