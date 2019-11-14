رياضة | مصطفي محمد يُغازل ريال مدريد بالإحتفال بهدفه في الكاميرون على طريقة "رونالدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفي محمد يُغازل ريال مدريد بالإحتفال بهدفه في الكاميرون على طريقة "رونالدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الدولي المصري مصطفي محمد نجم الزمالك والمنتخب الأوليمبي تألقه في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفين لمنتخب الفراعنة في شباك منتخب الكاميرون خلال المباراة المقامة بين المنتخبين حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

ويتقدم منتخب مصر على نظيره الكاميروني بنتيجة 2-1، وكان منتخب الفراعنة قد ضمن التأهل رسميًا للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا منذ الجولة الماضية بعدما حقق انتصارين متتاليين على حساب منتخبي مالي وغانا.

أرقام مذهلة لــ"البلدوزر" في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:

يقدم مصطفي محمد والذي منحته الجماهير لقب "البلدوزر" مستويات رائعة رفقة المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا الحالية، حيث سجل 4 أهداف في 3 مباريات، و يتصدر بها ترتيب هدافي البطولة حتي الآن.

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مهاجم الزمالك قص شريط أهدافه بالبطولة الإفريقية بتسجيله هدف الفوز في شباك مالي، كما سجل الهدف الأول في شباك غانا بالمباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 3-2، وسجل هدفين في شباك الكاميرون حاليا، ولا تزال المباراة قائمة ويمكنه زيادته غلته التهديفية.

مهاجم الزمالك يخطب ود ريال مدريد بإحتفال علي طريقة "رونالدو":

حرص مصطفي محمد الإحتفال بهدفه الثاني في شباك الكاميرون على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، في محاولة لمغازلة النادي الملكي، بعدما علم بإهتمام عملاق الكرة الإسبانية بالتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي ريال مدريد الإسباني أرسل أحد الكشافين ويدعى "فيكتور إرنستور" لمصر لمتابعة مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا واختيار أفضل المواهب الكروية للإنضمام للنادي الملكي، ومن العناصر التي لفتت أنظار مندوب الريال مصطفي محمد مهاجم الزمالك بعد تألقه رفقة المنتخب الأوليمبي وتصدره قائمة هدافي البطولة الإفريقية.