رياضة | تصفيات يورو 2020.. تركيا تتأهل رسميًا رفقة فرنسا بعد التعادل مع أيسلندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات يورو 2020.. تركيا تتأهل رسميًا رفقة فرنسا بعد التعادل مع أيسلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل المنتخب التركي رسمياً لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعد أن تعادل سلبياً مع ضيفه منتخب أيسلندا في اللقاء الذي أقيم بملعب "ترك تيليكوم" بمدينة إسطنبول التركية لحساب الجولة التاسعة من المجموعة الثامنة للتصفيات الأوروبية.

وسيعد لقاء المنتخب التركي في الجولة القادمة ضد أندورا تحصيل حاصل بعد أن تأهل المنتخب التركي رسمياً بعد وصوله للنقطة 20.

أيسلندا تخرج رسمياً من سباق التأهل

وخرج المنتخب الأيسلندي رسمياً من سباق التأهل، بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 16، حيث حتى في حالة فوزه على مولدوفا، وخسارة فرنسا أمام مولدوفا وألبانيا، سيتساوى الطرفان في النقطة 19، وستتأهل فرنسا بفارق المواجهات المباشرة، التي فازت على أيسلندا ذهابا برباعية نظيفة وإياباً بهدف نظيف.

فرنسا تتأهل رسمياً

وتأهل المنتخب الفرنسي بدوره للنهائيات قبل مباراته اليوم أمام مولدوفا ومباراته القادمة أمام ألبانيا، لتفوقه في الموجهات المباشرة على أيسلندا، ليتم حسم أمر المتأهلين من المجموعة الثامنة.

تشكيل تركيا

بدأ المنتخب التركي اللقاء بالتشكيل التالي.

جينوك

Advertisements

أوموت - سونسيو - ديمرال - تشيلك

توفان - يوكسولو - تكدمير

تشانهانوجلو - بوراك يلماز - أوندير.

تشكيل أيسلندا

بدأت أيسلندا اللقاء بالتشكيل التالي.

هالدورسون

بالسون - آرانسون - سجوردسون - سكولاسون

جيلفي سيجوردسون - بودفارسون - بينارسون - تراوستاسون

سيجسورسون - فينجباسون.