رياضة | نتيجة مباراة مصر والكاميرون.. مصطفي محمد يسجل هدف الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة مصر والكاميرون.. مصطفي محمد يسجل هدف الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب الكاميرون الأولمبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في مباراة قوية علي ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.

وتقدم منتخب مصر الأولمبي والذى يقوده شوقي غريب في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول سجله مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر الاولمبي، والذى إستمر في تألقه وأصبح الأكثر تسجيل في البطولة برصيد ثلاث أهداف خلال مباريات مالي وغانا والكاميرون، بعد أن إستغل عرضية متقنة من كريم العراقي الظهير الأيمن للمنتخب ليسجل الأول لمصر.

وفي الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول سجل إيريك أيوك لاعب منتخب الكاميرون الأولمبي هدف التعادل في شباك محمد صبحي حارس مصر.

ترتيب المجموعة الأولى بعد نعاية الشوط الأول من مباراة مصر والكاميرون

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مصر 7 نقاط

الكاميرون 5 نقاط

غانا نقتطين

مالي نقطة.

وعلي الجانب الأخر انتهى الشوط الأول بين منتخبي مالي وغانا الأولمبي علي ستاد السلام بالتعادل السلبي، ضمن مباريات المجموعه الأولى.