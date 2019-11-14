رياضة | نتيجة مباراة مصر والكاميرون اليوم في الشوط الأول

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نتيجة مباراة مصر والكاميرون، حيث نجح المنتخب المصري الأولمبي في إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره الكاميروني، في المباراة التي تجمع بينهم حاليا علي ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

نتيجة مباراة مصر والكاميرون

نتيجة مباراة مصر والكاميرون، حيث شهدت المباراة بداية قوية من جانب عناصر المنتخب الأولمبي بقيادة مديرهم الفني شوقس غريب، حتى نجح مصطفى محمد في إحراز الهدف الأول لمنتخب مصر مبكرا في مرمى منتخب الكاميرون، في الدقيقة 26 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة من كريم العراقي، لم يتوانى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إسكانها الشباك بنجاح.

مصطفى محمد يواصل التألق

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واصل مصطفى محمد تألقه في البطولة، حيث تصدر ترتيب هداف بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام، برصيد 3 أهداف سجلها في 3 مباريات.

نتيجة مباراة مصر والكاميرون

وأدرك ميكائيل أولونجا التعادل للمنتحب الكاميروني قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، لينتهي الشوط الاول بنتيجة ١/١ قي إنتظار أحداث الشوط الثاني.

ترتيب مصر في مجموعة أمم إفريقيا قبل بداية المباراة

يدخل منتخب مصر المباراة في صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بينما يحتل الكاميرون المركز الثاني برصيد 4 نقاط.