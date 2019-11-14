رياضة | هدف مصطفي محمد اليوم

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تدور حالياً أحداث مباراة منتخب مصر الأوليمبي ونظيره الكاميروني في ختام مواجهات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً المقامة في مصر حالياً، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

مصطفى محمد يسجل ثالث أهدافه في البطولة

وتقدم نجم منتخب مصر ونادي الزمالك مصطفى محمد بالهدف الأول في الدقيقة 28 بعد أن إستغل عرضية زميله عبدالرحمن مجدي ليسدددها قوية في الشباك.

الكاميرون تسجل التعادل في منتخب مصر

وأدرك المنتخب الكاميروني التعادل في الدقيقة 38 عبر إيريك أيوك بعد خطأ من دفاع منتخب مصر.

تشكيل منتخب مصر

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بدأ المدرب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمود صبحي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - أسامة جلال - محمد عبدالسلام.

خط الوسط: أحمد فتوح - أكرم توفيق - كريم العراقي

خط الهجوم: إمام عاشور - رمضان صبحي - مصطفى محمد - عبدالرحمن مجدي.

تقام المباراة في ستاد القاهرة الدولي وهي منقولة على قناة bein sports hd 10 بتعليق أحمد عبدة، كما تذاع هلى قناة تايم سبورت المصرية على ترددها الأرضي.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي قد ضمن صعوده منذ الجولة الماضية لدور نصف النهائي، حيث يصعد المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة لأوليمبياد طوكيو المقررة الصيف المقبل من عام 2020.