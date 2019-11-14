رياضة | مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا بث مباشر الآن beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

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تنطلق مباراة الجزائر وزامبيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا بث مباشر، حيث توج محاربي الصحراء بلقب بطولة أمم أفريقيا 2019 الآخيرة التي أقيمت في مصر وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية في يوليو الماضي على منتخب السنغال بهدف نظيف ليستمر الجزائري جمال بلماضي الذي أثبت جدارته في قيادة المنتخب الجزائري في منصبه ويواصل مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 وكأس العالم 2020، وتمكن لاعبو محاربو الصحراء من الفوز في الوديات التي خاضوها، حيث فازوا على بنين بهدف نظيف ثم الفوز الرائع على المنتخب الكولومبي بثلاثية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر، خاض منتخب زامبيا مباراة ودية وحيدة كانت أمام منتخب بنين وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. ومن المرجح أن تقل حظوظ منتخب زامبيا في المواجهة القادمة أمام المنتخب الجزائري الذي يسعى لحصد أول ثلاث نقاط له في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

التشكيل المتوقع :

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الجزائر أمام زامبيا على النحو التالي:

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حراسة المرمى : رايس مبولحي

خط الدفاع : رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - جمال بن العمري - يوسف عطال

خط الوسط : إسماعيل بن ناصر - عدلان قديورة - يوسف بلايلي

خط الهجوم : سفيان فيجولي - رياض محرز - بغداد بونجاح

القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة الجزائر ضد زامبيا اليوم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، حيث تُذاع المباراة في التاسعة مساءً في اليوم الخميس عبر شبكة قنوات Bein Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة زامبيا ضد الجزائر على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD،

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