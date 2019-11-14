رياضة | مصطفى محمد يسجل هدف عالمي ويحتل صدارة هدافين كأس أمم إفريقيا

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استطاع منتخب مصر تحت 23 عام أن يسجل هدفه الأول في مرمى نظيره منتخب الكاميرون في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول لمنتخب مصر تحت 23 عام في مرمى منتخب الكاميرون في الدقيقة 26 بعد تمريرة رائعة من كريم العراقي.

مصطفى محمد يحتل صدارة الهدافين

وبهدفه الذي سجله مصطفى محمد منذ قليل في مرمى منتخب الكاميرون يصبح اللاعب هداف بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام حتى الآن.

وسجل مصطفى محمد حتى الآن ثلاثة أهداف خلال ثلاثة مباريات خاضها منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويلي مصطفى محمد في ترتيب هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام فرانك إيفينيا لاعب منتخب الكاميرون.

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ترتيب مصر في مجموعة أمم إفريقيا

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام برصيد 7 نقاط من أصل مباراتين خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

1- مصر 7 نقاط

2- الكاميرون 4 نقاط

3- غانا نقطتين

4- مالي نقطة وحيده