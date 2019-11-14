رياضة | عاجل.. الكاميرون تدرك التعادل في شباك مصر الأولمبي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكاميرون تدرك التعادل في شباك مصر الأولمبي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء هدف المنتخب الكاميروني في الدقيقة 36 من زمن الشوط الاول بضربة رأسية سكنت شباك الفراعنة لتعلن عن هدف التعادل للضيوف بعدما تقدم المنتخب المصري بهدف لمهاجم الزمالك مصطفي محمد.

سجل المنتخب الكاميروني هدف التعادل في شباك المنتخب المصري الأولمبي في اللقاء المقام بينمها بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.