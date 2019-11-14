رياضة | عاجل.. الكاميرون تدرك التعادل في شباك مصر الأولمبي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكاميرون تدرك التعادل في شباك مصر الأولمبي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجل المنتخب الكاميروني هدف التعادل في شباك المنتخب المصري الأولمبي في اللقاء المقام بينمها بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.
جاء هدف المنتخب الكاميروني في الدقيقة 36 من زمن الشوط الاول بضربة رأسية سكنت شباك الفراعنة لتعلن عن هدف التعادل للضيوف بعدما تقدم المنتخب المصري بهدف لمهاجم الزمالك مصطفي محمد.