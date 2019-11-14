رياضة | موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري مع منتخب كينيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، وأقيمت المباراة على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

كان منتخب مصر البادئ بالتسجيل عن طريق محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، وتعادل اللاعب الكيني ميتشيل أولونجا للضيوف في الدقيقة 67 بخطأ من البديل محمد النني الذي مرر كرة خاطئة لم يلحق بها قائد الفراعنة أحمد فتحي.

ترتيب مجموعة مصر بعد مباريات الجولة الأولي:

تصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تساوي منتخبي مصر وكينيا في رصيد النقاط وحصد كل منهما نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب توجو ترتيب المجموعة بدون نقاط بعد خسارته أمام جزر القمر.

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موعد مباراة مصر القادمة ضد منتخب جزر القمر:

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جزر القمر في مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب جزر القمر يوم 18 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت مدينة أبوظبي، وستقام المباراة في جزر القمر.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وجزر القمر عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة الناقل الرسمي لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

ويواجه منتخب كينيا نظيره منتخب توجو يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن منافسات مجموعة مصر.