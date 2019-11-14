رياضة | ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر بداية ولا أسوأ له في إفتتاحية المجموعة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2021 المقررة في الكاميرون.

وتعادل منتخب مصر إيجابياً مع ضيفه الكيني في المباراة التي شهدها ملعب الجيش ببرج العرب في مدينة الأسكندرية بهدف في كل شبكة.

تعادل مخيب بين مصر وكينيا

بهدف لكل فريق إستهل فريق المدرب حسام البدري مشوار الفراعنة في المجموعة السابعة.

تقدم للفراعنة اللاعب العائد لمنتخب مصر بعد غياب طويل محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول.

وأدرك اللاعب الكيني ميتشيل أولونجا التعادل للضيوف في الدقيقة 67 بخطأ من البديل محمد النني الذي مرر كرة خاطئة لم يلحق بها قائد الفراعنة أحمد فتحي.

تشكيل منتخب مصر في مواجهة كينيا

بدأ المدرب حسام البدري المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود علاء - أحمد حجازي - عبداله جمعة.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - محمد مجدي أفشة - طارق حامد - عمرو السولية - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

تغييرات حسام البدري

دخول محمد النني بدلاً من محمد مجدي أفشة.

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دخول أحمد سيد زيزو بدلاً من حسين الشحات

دخول أحمد جمعة بدلاً من عمرو السولية.

جزر القمر تفوز على توجو

في إطار نفس المجموعة حقق منتخب جزر القمر فوزاً هاماً على مضيفه توجو بهدف نظيف سجله فايز سيليماني في الدقيقة 51.

ترتيب مجموعة مصر بعد مباراة كينيا.

يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة، بينما يحتل منتخبي كينيا ومصر المركزين الثاني والثالث، فيما يتذيل منتخب توجو المجموعة.

1- جزر القمر 3 نقاط

2- كينيا نقطة واحدة

3- مصر نقطة واحدة

4- توجو دون رصيد.

مباريات الجولة القادمة.

وسيكون جدول مواجهات الجولة الثانية كالتالي.

جزر القمر - مصر 18 نوفمبر.

كينيا - توجو 18 نوفمبر.