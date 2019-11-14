رياضة | قبل مواجهة مصر.. جزر القمر تهزم توجو وتتصدر مجموعتها بتصفيات إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة مصر.. جزر القمر تهزم توجو وتتصدر مجموعتها بتصفيات إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب جزر القمر فوزا ثمينا على نظيره التوجولي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس في افتتاح مباريات الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

جزر القمر تهزم توجو وتتصدر مجموعتها بتصفيات إفريقيا

هدف منتخب جزر القمر جاء من توقيع فايز سليماني في الدقيقة 51 من عمر المباراة ليهدي منتخب بلاده فوزه الأول بالتصفيات الإفريقية.

هدف يضع جزر القمر في صدارة مجموعة مصر

وجاء هذا الفوز في وقت قاتل بعد سقوط منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة أمم إفريقيا ، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام كينيا حيث تقدم محمود عبد المنعم "كهربا" بالهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول ثم عادل لمنتخب كينيا ميكاييل أولونجا في الدقيقة 67.

جزر القمر تتصدر مجموعة مصر

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بهذا الفوز حصد منتخب جزر القمر أول 3 نقاط له في التصفيات ويتصدر مجموعته يليه منتخب كينيا في المركز الثاني ويحتل الفراعنة المركز الثالث ، ويتذيل منتخب توجو المجموعة.

منتخب مصر يواجه نظيره جزر القمر يوم الإثنين القادم الموافق الثامن عشر من نوفمبر الجاري على ملعب الأخير في الاختبار الرسمي الثاني للمدرب حسام البدري الذي يسعى للخروج من عنق الزجاجة حيث ستكون مباراة المنتخبين حاسمة للفراعنة في مشوار التصفيات.

وكان نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي قد غاب عن منتخب مصر أمام كينيا وسيغيب أيضا عن مواجهة جزر القمر بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.