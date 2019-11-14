رياضة | مشاهد مباراة مصر ضد الكاميرون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر TIME SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهد مباراة مصر ضد الكاميرون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر TIME SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مصر ضد الكاميرون، عندما يلتقي المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الكاميروني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

موعد مباراة مصر ضد الكاميرون لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Egypt ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة مصر ضد الكاميرون فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة مصر ضد الكاميرون، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

Advertisements

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكاميرون

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة منتخب مصر ضد الكاميرون حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة 10 beIN SPORT، وقناة Time Sport البث الأرضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

بث مباشر لمباراة مصر ضد كينيا، كول كورة COOLKORA

نقدم لكم بث مباشر لمباراة مصر ضد الكاميرون للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.