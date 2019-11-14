اونلاين | أونلاين يوتيوب live مشاهدة مباراة البرتغال وليتوانيا مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة البرتغال NOW

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مشاهدة مباراة البرتغال وليتوانيا في تصفيات يورو 2020

يستعد المنتخب البرتغالي، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، لملاقاة منتخب ليتوانيا، اليوم الخميس، في إطار مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في وصافة المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة، جمعها من 6 مباريات.

مشاهدة مباراة البرتغال وليتوانيا في تصفيات يورو 2020

مشاهدة مباراة البرتغال وليتوانيا في تصفيات يورو 2020

مشاهدة مباراة البرتغال وليتوانيا في تصفيات يورو 2020

مشاهدة مباراة البرتغال وليتوانيا في تصفيات يورو 2020

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أما منتخب ليتوانيا، يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة، وقد خاض 7 مباريات.

ويتصدر المجموعة منتخب أوكرانيا برصيد 19 نقطة، من 7 مباريات.

موعد مباراة البرتغال وليتوانيا:

تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وليتوانيا:

تذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD4.

معلق مباراة البرتغال وليتوانيا:

يعلق على المباراة، سوار الذهب.