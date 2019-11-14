اونلاين | "كورة اون لاين" مشاهدة مباراة إنجلترا ضد الجبل الأسود مباشر اليوم فى تصفيات يورو 2020 رابط Engand

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورة اون لاين" مشاهدة مباراة إنجلترا ضد الجبل الأسود مباشر اليوم فى تصفيات يورو 2020 رابط Engand والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى منتخب انجلترا لحسم تأهله إلى بطولة كأس الامم الاوروبية “يورو 2020” عندما يستضيف الجبل الاسود في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية “لندن”، ضمن منافسات المجموعة الاولى بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

ويتصدر منتخب انجلترا جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 15 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على منتخب التشيك صاحب الوصافة، بينما يحتل منتخب الجبل الأسود الخامس والأخير برصيد 3 نقاط.

مشاهدة مباراة انجلترا والجبل الاسود في تصفيات يورو 2020

مشاهدة مباراة انجلترا والجبل الاسود في تصفيات يورو 2020

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مشاهدة مباراة انجلترا والجبل الاسود في تصفيات يورو 2020

مشاهدة مباراة انجلترا والجبل الاسود في تصفيات يورو 2020

ويحتاج منتخب إنجلترا إلى نقطة التعادل في مباراة الجبل الاسود من أجل حجز مقعده رسميا في النهائيات، لكن منتخب “الأسود الثلاثة” يتطلع لتحقيق الفوز من أجل الاحتفال في هذه المباراة، لكونها المباراة الدولية رقم 1000 في تاريخ الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة انجلترا والجبل الاسود غياب رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي لأسباب تأديبية بعد دخوله في مشاجرة مع جو جوميز لاعب ليفربول بمعسكر منتخب إنجلترا، التي جمعت على خلفية المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز ليفربول 3 – 1.