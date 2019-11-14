اونلاين | يلا Kora مشاهدة مباراة إنجلترا ضد مونتنجرو بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف إنجلترا اليوم YALLA

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يفتح استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن أبوابه لاستضافة مباراة هامة بين إنجلترا والجبل الأسود يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020.

يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاطٍ عن التشيك، و4 نقاط عن كوسوفو، وكانت آخر مباريات منتخب الأسود الثلاثة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020 ضد بلغاريا وفاز بها بنصف دستة أهداف، وسيحتاج زملاء هاري كين إلى الفوز بهذه المباراة لضمان التأهل للنهائيات العام القادم.

يفتح استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن أبوابه لاستضافة مباراة هامة بين إنجلترا والجبل الأسود يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020.

يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاطٍ عن التشيك، و4 نقاط عن كوسوفو، وكانت آخر مباريات منتخب الأسود الثلاثة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020 ضد بلغاريا وفاز بها بنصف دستة أهداف، وسيحتاج زملاء هاري كين إلى الفوز بهذه المباراة لضمان التأهل للنهائيات العام القادم.