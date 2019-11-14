اونلاين | "رابط kora online" مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا كورة ستار يلا شوت مشاهدة مباراة فرنسا الان| yalla shoot فرنسا HD

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يلا شوت hd مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر coolkora … الان مباراة فرنسا ومولدوفا حصري لايف, اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 01:50 مساءً

يلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره مولدوفا، اليوم الخميس، على ملعب فرنسا الدولي، لحساب الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، إذ تعتبر المباراة بمثابة المباراة النهائية لدى الديوك لوضع المجموعة الحرج، حيث تتصدر تركيا المشهد بتسعة عشر نقطة بنفس عدد نقاط زملاء كيليان مبابي لكن لم يحسم أحد الصعود حتى الآن.

المنتخب الفرنسي لعب 8 مباريات، فاز في 6، وكان للتعادل والخسارة التواجد مرة وحيدة، سجل الديوك 21 هدفا ومني مرماهم بخمسة أهداف، وما يشعل المجموعة أيضًا تواجد كلا من أيسلندا (15 نقطة) وألبانيا (12 نقطة) بالمركزين الثالث والرابع، الأمر الذي سيجعل الأمور أكثر قوة وندية.

ويتسلح أحفاد نابليون بقدراتهم البدنية والفنية التي تتمثل في بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد، وكيليان مبابي نجم الكرة العالمية القام بسرعة الصاروخ، ومهاجم فريق برشلونة أنطوان جريزمان خلال لقاء مولدوفا لحسمه مبكرا وتسجيل كم كبير من الأهداف.