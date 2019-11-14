اونلاين | «يلا شوت» ronaldo مشاهدة مباراة البرتغال وليتوانيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش البرتغال رونالدو اليوم ON SPORT

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مباراة البرتغال وليتوانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 لحساب مباراة الجولة السابعه من دور المجموعات حينما يستضيف اليوم منتخب البرتغال نظيرة منتخب ليتوانيا في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب ألغارفي معقل منتخب البرتغال وسوف تبدا اليوم مباراة البرتغال وليتوانيا في تمام الساعة العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر الا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة البرتغال وليتوانيا اليوم

منتخب البرتغال الذى يحتل قبل مباراة اليوم على ارضية ملعبه وامام جماهيرة المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وخلف متصدر المجموعة الثانيه منتخب اوكرانيا برصيد 19 نقطة وفي مباراة اليوم يسعي منتخب البرتغال للحصول على فوز جديد سوف يكون هو الفوز الرابع لتعزيز مكانته في جدول الترتيب وقد حقق منتخب البرتغال الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباريتين وخسر في مباراة واحده ولا يريد اليوم شئ اخر من المباراة غير الفوز.

القناة الناقله لمباراة البرتغال وليتوانيا

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على الجانب الاخر اليوم يدخل منتخب ليتوانيا ضيفا امام نظيرة منتخب البرتغال في مباراة الجولة الثامنه لمنتخب ليتوانيا والذى يحتل قبل مباراة اليوم المركز الاخير في المجموعة الثاينه برصيد نقطة واحده فقط بعد ان تعادل في مباراة واحده فقط من السبع مباريات التى خاضها بينما خسر في 6 مباريات كامله ولم يحقق اى فوز الى الان ومرشج ليوم لخساره جديد امام منتخب البرتغال القوي وسوف تنقل اليوم مباراة البرتغال وليتوانيا على قناة بي ان سبورت الرابعه.

موعد مباراة البرتغال وليتوانيا

موعد مباراة البرتغال وليتوانيا اليوم تقام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية ، فى تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر ، فى تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت فلسطين ، فى تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت الأردن ، فى تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت سوريا ، فى تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت لبنان ، فى تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت العراق ، فى تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت السودان ، فى تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت اليمن ، فى تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا ، فى تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة البرتغال وليتوانيا

توقيت مباراة البرتغال وليتوانيا اليوم تقام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر ، فى تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت المغرب ، فى تمام الساعة 11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات ، فى تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت البحرين ، فى تمام الساعة 11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، فى تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت الكويت ، فى تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت قطر ، فى تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، فى تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، فى تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.