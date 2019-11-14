اونلاين | يلا zambia شووت مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات امم افريقيا kora online رابط مجاني قناة مفتوحة بث مباشر الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا zambia شووت مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات امم افريقيا kora online رابط مجاني قناة مفتوحة بث مباشر الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلتقون مع مباراة الجزائر وزامبيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت العاصمة الجزائرية ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت طرابلس ، الحادية عشر مساء بتوقيت مسقط ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت البحرين، وسوف تكون المباراة منقولة حصريا عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 بتعليق حفيظ دراجي.

يلتقي منتخب الجزائر لكرة القدم مع زامبيا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن مواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام مباراة الجزائر وزامبيا على أرضية ملعب مصطفى تشاكر، ضمن الجولة الأولى لمواجهات المجموعة الثامنة من التصفيات القارية.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الثامنة من التصفيات بصحبة منتخبات الجزائر وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي.

يعود بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة algeria-vs-zambia , محاربو الصحراء للظهور من جديد, مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا بث مباشر وهذه المرة أمام منتخب زامبيا ، في الجولة الافتتاحية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون، حيث يلتقي المنتخبان في العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة. الجزائر أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة خطوات مسرعة قادت الجزائريين للتتويج بلقب البطولة الإفريقية للأمم للمرة الثانية في تاريخهم وكانت الأرض المصرية شاهدة على إنجاز محاربي الصحراء الذين أثبتوا قوتهم وأنهم الأفضل في القارة السمراء حاليا. الجميع يتذكر "حط الكورة في الجول يا رياض" من حفيظ دراجي في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر أمام نيجيريا، وبالفعل وضعها نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في الشباك لتعلن عن تأهل الجزائريين إلى النهائي ومواجهة قوية أمام السنغال في مباراة احتضنها ملعب القاهرة الدولي بحضور الآلاف من أنصار المنتخب الأخضر، والمناصرين من الجماهير المصرية العاشقة لأبناء المدرب جمال بلماضي. Advertisements

موعد مباراة الجزائر وزامبيا اليوم

مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات امم افريقيا

مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات امم افريقيا

مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات امم افريقيا

مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات امم افريقيا

تنطلق مباراة الجزائر وزامبيا اليوم بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الجزائر.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وزامبيا

وتذاع مباراة الجزائر وزامبيا عبر قناة بي ان سبورت 2، ضمن مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.