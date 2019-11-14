اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة الجزائر اليوم algeria

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يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا بث مباشر اليوم algeria-vs-zambia14-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقياالجزائر Vs زامبيا. البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الأولى). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : ملعب مصطفى تشاكر . المعلق : حفيظ دراجي . يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا بث مباشر اليوم algeria يلتقي منتخب الجزائر نظيره منتخب وزامبيا و سوف يقام اللقاء في تمام الساعة موعد المباراة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:00 مساءاً بتوقيت قطر. 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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