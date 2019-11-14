اونلاين | يلا شوت algeria مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا رابط kora live بث مباشر مباراة الجزائر كورة أونلاين kora online تابع لايف

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يعود بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة algeria-vs-zambia , محاربو الصحراء للظهور من جديد, مشاهدة مباراة الجزائر وزامبيا بث مباشر وهذه المرة أمام منتخب زامبيا ، في الجولة الافتتاحية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون، حيث يلتقي المنتخبان في العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

الجزائر أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة

خطوات مسرعة قادت الجزائريين للتتويج بلقب البطولة الإفريقية للأمم للمرة الثانية في تاريخهم وكانت الأرض المصرية شاهدة على إنجاز محاربي الصحراء الذين أثبتوا قوتهم وأنهم الأفضل في القارة السمراء حاليا.

الجميع يتذكر "حط الكورة في الجول يا رياض" من حفيظ دراجي في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر أمام نيجيريا، وبالفعل وضعها نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في الشباك لتعلن عن تأهل الجزائريين إلى النهائي ومواجهة قوية أمام السنغال في مباراة احتضنها ملعب القاهرة الدولي بحضور الآلاف من أنصار المنتخب الأخضر، والمناصرين من الجماهير المصرية العاشقة لأبناء المدرب جمال بلماضي.

توقيت مباراة الجزائر وزامبيا اليوم في التصفيات الإفريقية

وتلتقون مع مباراة الجزائر وزامبيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت العاصمة الجزائرية ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت طرابلس ، الحادية عشر مساء بتوقيت مسقط ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت البحرين، وسوف تكون المباراة منقولة حصريا عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 بتعليق حفيظ دراجي.

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جمال بلماضي المدير الفني للجزائر يأمل في أن يكون نجومه الكبار في ليلتهم ويقصون شريط التصفيات ببراعة أمام خصم صعب وقوي هو منتخب زامبيا صاحب الصولات والجولات في عالم كرة القدم الإفريقية.

تشكيل منتخب الجزائر المتوقع أمام زامبيا:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي

في خط الدفاع: عيسى مندي - جمال الدين بن العمري - يوسف عطال - بن سبعيني

في خط الوسط: رياض محرز - سفيان فيجولي - عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر

في خط الهجوم: يوسف بلايلي - بغداد بونجاح.